IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Uno Spezia qualsiasi" La Lazio si è dimostrata a Napoli come uno ...Spezia qualsiasi

L'apologia di Maurizio Sarri proprio no! Nella partita contro il Napoli al Maradona, che è costata la prima sconfitta in casa alla squadra partenopea, ha realizzato un perfetto esempio di catenaccio - solo su 25 metri e non su 50 come tutti - simulandolo da alchimia tattica geniale e insuperabile.

Sono stati bravissimi i suoi interpreti a realizzarlo, ma non me lo si spacci per gioco del calcio. La Lazio ha avuto dalla sua due occasioni da palla ferma, un paio di contropiedi ficcanti senza esito e ha realizzato un gol su assist di...Kvaratskhelia. Come uno Spezia qualsiasi.