Osimhen, pioggia di offerte: c'è anche il Paris Saint Germain De Laurentiis valuta l'attaccante almeno 150 milioni. Gli proporrà il rinnovo a fine stagione

La Premier League può aspettare. Il messaggio di Aurelio De Laurentiis a Victor Osimhen è chiaro. L'attaccante non ha nascosto che gli farebbe piacere giocare in Inghilterra, ma anche che sta bene in azzurro. Ma il patron del Napoli non lo lascerà partire facilmente: il nigeriano ha molte offerte - tra cui una del Paris Saint Germain - ma per prenderlo serviranno almeno 150 milioni. Chiarito questo, Osimhen avrà anche la proposta di De Laurentiis per rinnovare il contratto. Potrebbe essere un modo per rimandare la partenza di un anno: nessuna pista si può escludere. Intanto Spalletti ha festeggiato i suoi 64 anni con un bel messaggio social dedicato ai suoi giocatori. "Vorrei vedervi sempre così", ha scritto l'allenatore commentando una foto della squadra esultante. Sabato arriva l'Atalanta al Maradona: stavolta non ci saranno i tifosi ospiti. Le intemperanze di quelli della Lazio, che hanno lanciato petardi e ferito un ragazzo, sono state punite con una multa di appena 15mila euro. Di certo non una punizione esemplare per una serata in cui l'inciviltà dei tifosi ospiti ha prevalso sul tifo pulito.