Koulibaly aspetta il Napoli: "Sarebbe bello sfidarli in Champions League" L'ex difensore azzurro ha conquistato i quarti di finale con il suo Chelsea

Il Chelsea vola ai quarti di finale di Champions League. L'ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato a Sky Sport: "Spero di incontrarli il più lontano possibile magari in finale a Istanbul sarebbe meglio. Sappiamo quanto conti il Napoli per me ma ora sono concentrato sulla mia squadra. Se li incontreremo faremo di tutto per vincere però spero il più lontano possibile perché auguro anche a loro di andare molto avanti e perché no affrontarci in finale"