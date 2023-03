Sopralluogo al "Maradona": altri 120 posti per i diversamente abili Si lavora anche per la riapertura dei parcheggi sotterranei dello stadio

Oggi allo stadio Maradona c'è stato un sopralluogo effettuato della Commissione Sport del Comune di Napoli per verificare da vicino la situazione dei posti per le persone con disabilità, a cui ha partecipato anche la Vicepresidente del Consiglio Comunale Flavia Sorrentino. Saranno riservati alle persone con disabilità 120 nuovi posti nel settore Distinti dello Stadio Maradona, una volta completata la costruzione dei box bagni ad essi dedicati. Nuove indagini saranno poi effettuate per mettere a disposizione della città i 300 posti del parcheggio sotterraneo, rimasto chiuso dagli anni '90.