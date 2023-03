IL PIZZINO SPOT di Urgo: Meglio il dolore In A partite inguardabili, meglio soffrire in B con il Benevento anche se è doloroso

Alla controra di domenica scorsa, mi sono imbattuto (ahimè) in Spezia-Verona e Sampdoria-Salernitana e in corso d'opera mi sono chiesto, più e più volte, chi avrebbe mai avuto il coraggio di spendere un euro per guardarle.

Squadre senza idee e senza nerbo, più alla ricerca del fallo buono per crearsi una chance che del gioco bello e vincente. Una noia mortale. Per ritrovare qualche palpito ho un po' vagato per la serie B (dove avrei mandato tutte e quattro le squadre), ben sapendo che lì avrei sofferto per il "mio" Benevento. Ma molto meglio il dolore dell'indifferenza.