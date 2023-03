IL PIZZINO SPOT di Urgo: Anime perse La "grande" Lazio ha perso in casa contro l'AZ, squadra a cui il Napoli aveva rifilato 11 gol...

La "grande" Lazio ha perso in casa in Conference League contro l'AZ - squadra che nella serie maggiore del modesto campionato olandese sta sotto una a cui lo "scarso" Napoli, da poco capitolato in casa per opera dei biancocelesti, ha rifilato 11 gol (però in Champions) tra andata e ritorno - non appena ha smesso di "chiudere in 10 tutte le linee di passaggio".

Come a dire (a Sarri) "se giochi il tuo calcio perdi la partita, se non lo fai perdi l'anima". Ma si sa, il tecnico di Figline non è timorato di Dio e dell'anima se ne frega. Non ci resta che aspettare fiduciosi Bologna.