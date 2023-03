Napoli spettatore interessato di Champions: le prime potenziali avversarie Gli azzurri aspettano l'Eintracht: nel prossimo turno potrebbe esserci il derby col Milan

Il Napoli è spettatore interessato del ritorno degli ottavi di Champions che sono iniziati ieri: hanno passato il turno il Chelsea del grande ex Kalidou Koulibaly e il Benfica. Si sono aggiunte poi Milan e Bayern Monaco. Tutte potenziali avversarie nel caso in cui gli azzurri dovessero accedere ai quarti. Ma c'è tempo per pensarci: prima la testa deve essere tutta sull'Atalanta. La squadra di Gasperini arriva sabato alle 18 al "Maradona": il Napoli dovrà riscattare la sconfitta di venerdì contro la Lazio per riprendere la marcia in solitaria verso lo scudetto. Non arrivano buone notizie da Castel Volturno: Hirving Lozano si è fermato per un risentimento muscolare, a questo punto la sua presenza in campo è da escludere. Nei prossimi giorni si faranno gli esami specifici per capire l'entità del problema. Al suo posto è pronto Politano. Spalletti dovrà rinunciare anche a Mario Rui, che sconterà la seconda giornata di squalifica. Ci sarà regolarmente Victor Osimhen, anche se oggi non si è allenato perché ha avuto una giornata di permesso. Gasperini, invece, ritrova Zapata e spera di poter recuperare anche Palomino, Scalvini e Zappacosta: ma tutti e tre restano in dubbio. Arbitrerà l'incontro Colombo di Como con Valeri al Var.