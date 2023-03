Il Napoli aspetta l'Atalanta: Spalletti prepara qualche cambio Oltre lo squalificato Mario Rui, dovrebbe mancare anche Lozano: ma non si esclude un po' di turnover

Un occhio alla Champions, e l'altro al campionato. Il Napoli ha visto le prime potenziali quattro avversarie dei quarti di Champions passare il turno: Benfica, Chelsea, Bayern Monaco e il Milan. I tifosi già pregustano il prossimo sorteggio, ma prima bisognerà passare il turno: mercoledì prossimo al "Maradona" arriverà un Eintracht arrabbiato per il divieto di vendita dei biglietti dei tifosi ospiti. Attacchi alla Uefa, col club tedesco che si sente danneggiato dalla decisione, presa tuttavia per motivi di ordine pubblico dopo le intemperanze dei tedeschi all'andata. Addirittura sarebbe in discussione il classico pranzo uefa con i dirigenti del Napoli. Ma intanto Spalletti deve pensare prima al campionato: sabato a Fuorigrotta arriva l'Atalanta. Dopo la sconfitta contro la Lazio serve il ritorno alla vittoria, con gli azzurri consapevoli che anche in risultato positivo sarebbe utile a gestire il margine sulle inseguitrici, che oggi è +15 sull'Inter. Mancherà lo squalificato Mario Rui, ma molto probabilmente non ci sarà neanche Lozano, fermo per un problema muscolare. Spalletti dovrà quindi - giocoforza - mettere mano al turn over. Pronto Olivera in difesa a sinistra e Politano in attacco. Possibile anche un altro cambio per prepararsi al meglio alla gara di Coppa: ma l'imperativo, per ora, è restare concentrati sul campionato. Ancora una volta Maradona pieno, anche se stavolta non c'è aria di sold out.