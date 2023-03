IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Una alla volta" Un tempo le partite tutte di domenica, oggi facciamo i conti con lo "spezzatino"...

La trasmissione radiofonica ormai preistorica "Tutto il calcio minuto per minuto" e la sua diretta discendente televisiva "90° minuto" erano beceri esempi di classismo e discriminazione sociale. Ben venga perciò lo spezzatino delle partite di serie A, equamente distribuite su cinque giorni (quando non ci sono le coppe), compresi quelli feriali, così tutti possono farci un assaggio, darci un occhio e tifare per la propria squadra del cuore ora un dì ora un altro. La domenica si sa, si fa altro. Lega e presidenti felici, sponsor pure. Una alla volta, per carità!