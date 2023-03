Napoli-Eintracht diventa un caso diplomatico: rischio per la gara di mercoledì Si teme l'arrivo di tifosi tedeschi senza biglietto: allerta per l'ordine pubblic

Il Napoli aspetta l'Atalanta al Maradona alle ore 18. Sarà la seconda di tre sfide interne, cominciata con la sconfitta contro la Lazio e che si completeranno mercoledì col ritorno degli ottavi di Champions contro l'Eintracht Francoforte. Spalletti parlerà nel pomeriggio in conferenza stampa: dalle sue parole si avranno indizi sulle scelte di formazione. Alcune sono obbligate, con Olivera che prenderà il posto dello squalificato Mario Rui e con Lozano in dubbio: al suo posto è pronto Politano. Possibile che il tecnico azzurro faccia un cambio anche a centrocampo in vista dell'Eintracht: Elmas o Ndombele, ad esempio, potrebbero contendere il posto a Zielinski. E intanto tiene banco l'ormai vero e proprio caso diplomatico a seguito dell'esclusione dei tifosi tedeschi dallo stadio Maradona per la partita di mercoledì. Il divieto di vendita dei biglietti ha scatenato polemiche a non finire: in Germania la decisione del CASMS, arrivata per tutelare l'ordine pubblico, è stata presa come un affronto. L'Eintracht ritiene di essere fortemente svantaggiata, e sarebbe pronto perfino a disertare il consueto e cordiale pranzo Uefa nel giorno della partita. Ma soprattutto c'è un rischio elevato: quello che numerosi tifosi tedeschi possano giungere a Napoli anche senza biglietto. Le reciproche diplomazie sono al lavoro per scongiurare questo pericolo.