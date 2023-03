Kim può recuperare per l'Eintracht. Meret e Lozano da valutare Nulla di grave per il coreano, mentre il portiere ha un problema al polso

"Gli ho detto che si deve allenare subito, mi ha detto che non c’erano problemi", così Luciano Spalletti in merito alle condizioni di Kim, uscito per un risentimento al polpaccio. Saranno i medici a decidere e stamani o domani o martedì o semmai pure mercoledì, saranno loro a spiegare cosa sia di quel "risentimento al polpaccio" perché di un «mostro» come Kim non si può fare a meno, non ora e c’è un tempo ragionevole, ma non eccessivo, per presentarsi con l’Eintracht. Kim si è fermato subito, poi si vedrà se è bastato, ma le sensazioni nello spogliatoio sono positive. Valutazioni da fare anche per Lozano e per Meret, costretto a fermarsi nel riscaldamento per un fastidio al polso.