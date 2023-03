Lozano verso il recupero con l'Eintracht. Kim e Meret da valutare Il messicano pronto al rientro. Nulla di grave per il portiere e il difensore, ma sono in dubbio

Il Napoli sta decisamente comodo, lìssù a 18 punti di vantaggio dalla seconda. Staccata ancora l'Inter, mentre la Lazio non ha saputo approfittare dello scivolone dei nerazzurri. Per i partenopei, adesso, si tratta di mantenere la rotta verso il terzo scudetto, senza troppi patemi. E il Maradona festante dopo la vittoria sull'Atalanta ha l'emblema del fenomeno georgiano: ora si può dire senza riserve che Khvicha Kvaratskhelia è un fuoriclasse. Probabilmente lui, il vero leader silenzioso della squadra di Spalletti. Serviranno anche le sue prodezze per chiudere la pratica Eintracht mercoledì, sempre al Maradona. Nel ritorno degli ottavi di Champions il Napoli parte dal 2-0 dell'andata: per passare il turno si può anche perdere con un gol di scarto. E intanto Spalletti si consola con le buone notizie su Meret, Kim e Lozano. Nessuna lesione al polso per il portiere, che con l'Atalanta ha dato forfeit nel riscaldamento: potrebbe recuperare per la coppa. Anche il coreano, uscito sabato per un risentimento al polpaccio, sta bene. Domani l'allenatore azzurro verificherà le loro condizioni per un eventuale recupero. E anche Lozano migliora e potrebbe essere convocato.