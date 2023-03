Il Napoli si prepara alla Champions: ma sottovalutare l'Eintracht è vietato Si parte dal doppio vantaggio dell'andata: si può passare anche con una sconfitta di misura

Mettere da parte la marcia trionfale in campionato e dedicarsi alla Champions, senza cedere alla tentazione di pensare che il passaggio del turno è una formalità. Il Napoli si prepara al ritorno degli ottavi di coppa. Mercoledì al Maradona arriva l'Eintracht, e si riparte dalla vittoria per 2-0 dell'andata. Potrebbe essere sufficiente anche una sconfitta, ma con un solo gol di scarto. Ecco perché gli azzurri sono nettamente favoriti, ma a patto di non avere cali di concentrazione. Spalletti dovrebbe ritrovare Lozano, che ha smaltito il problema muscolare, mentre restano da valutare Kim e Meret. Nessuno dei due è infortunato, ma il coreano è diffidato e potrebbe riposare in attesa dei quarti. Per il portiere, egregiamente sostituito da Gollini contro l'Atalanta, potrebbe profilarsi uno stop precauzionale in attesa del Torino domenica pomeriggio. Intanto, sarà l'arbitro inglese Antony Taylor a dirigere la gara a Fuorigrotta. Aspettando la Champions, i tifosi del Napoli esaltano la forza del gruppo, sottolineando la brillantezza nel rispondere alla sconfitta con la Lazio. Scudetto quasi vinto, ma ora testa all'Europa e allo storico traguardo dei quarti di finale: mai raggiunti nella storia.