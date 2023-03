IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Le perle di Napoli-Atalanta" Da Gollini imbattuto al gol di Kvara e per chiudere la rabbia di Osimhen: che spettacolo...

La sfida tra Napoli e Atalanta al Maradona ci ha regalato alcune perle da tramandare.

Un portiere immacolato dell'ultimo minuto, tra la sorpresa generale, anche del presidente - ero alle sue spalle e vi confermo lo stupore e pure la contrarietà. Un gol di Kvaratskhelia in mezzo a otto avversari, da più d'uno definito alla George Best, quando io sono stato il primo al mondo a paragonarlo al grande calciatore nordirlandese e non ho chiesto neanche i diritti. La giusta rabbia di Osimhen per la sostituzione, non rivolta però a Spalletti, ma a sé stesso, per i gol mancati.