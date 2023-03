Il Napoli si prepara all'Eintracht, ma resta l'incubo ordine pubblico Nonostante il divieto per i tifosi ospiti sono in arrivo ugualmente ultras tedeschi

Sembra ci sia - finalmente - la parola fine all'annosa vicenda dei tifosi dell'Eintracht allo stadio Maradona. Per la gara di mercoledì valida per il ritorno degli ottavi di Champions League è arrivato un altro no: stavolta è il TAR a pronunciarsi diversamente rispetto allo scorso sabato. Il secondo ricorso del club tedesco, infatti, è stato respinto. Sentenza-lampo, arrivata dopo l'istanza dell'Eintracht, seguita al divieto emesso ieri dalla Prefettura di Napoli. Un secondo stop delineato con qualche sfumatura diversa per venire incontro alle istanze del primo ricorso al Tar. Lo stop ai tedeschi vale soltanto per i residenti a Francoforte. E tanto è bastato per mettere la parola fine a una vicenda che aveva assunto i contorni di un caso diplomatico. Irritato l'Eintracht, ma alla fine dovrebbe comunque partecipare mercoledì al consueto pranzo ufficiale. Sospiro di sollievo, invece, per l'ordine pubblico: tuttavia si teme l'arrivo di ultras tedeschi appositamente per creare disordini. Per questo motivo le misure di sicurezza saranno triplicate, nonostante le porte chiuse ai tifosi ospiti. Sul fronte campo Spalletti recupera Lozano, che oggi si è allenato in gruppo. Restano ancora in dubbio Kim e Meret. L'allenatore farà chiarezza sulle loro condizioni domani, nella consueta conferenza stampa della vigilia.