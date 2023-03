Rrahmani: "L'Eintracht ci crede, il discorso qualificazione è ancora aperto" Il difensore del Napoli è prudente: vietato sottovalutare i tedeschi nel ritorno degli ottavi

"L'Eintracht verrà qui per vincere. Credono alla qualificazione. Noi dovremo dare il massimo perchè il discorso non è chiuso". Amir Rrahmani parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Eintracht.

"Sappiamo che siamo davanti a un traguardo importantissimo perchè i quarti di Champions non li ha mai raggiunti il Napoli nella storia. Sentiamo la responsabilità ma anche una grandissima motivazione per esprimere tutto il nostro potenziale".

Napoli che sta poggiando i propri successi anche su una difesa molto solida:

"In realtà quando una squadra gira bene ne traggono giovamento tutti i reparti. La fase difensiva comincia dagli attaccanti e quando i palloni arrivano nella nostra zona è più semplice ripulirli. Credo che il segreto che abbiamo quest'anno sia proprio l'organizzazione corale in campo".

Che insidie possono esserci domani?

"L'Eintracht ha esperienza europea e la mentalità giusta. Non hanno mollato l'idea di passare il turno e ci credono fino alla fine. Anche l'anno scorso in Europa League hanno fatto una grande stagione e noi sappiamo che per essere all'altezza dovremo dare tutto in campo"