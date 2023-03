Assalto a un bar in piazza degli ultras dell'Eintracht: lancio di bottiglie Tifosi tedeschi e atalantini scatenati. Per fortuna nessun ferito

Un gruppo di persone vestite di nero e a volto coperto, tra le quali anche alcuni ultras della squadra di calcio dell'Eintracht Francoforte, hanno lanciato bottiglie di vetro contro il bar Alkymya Bellini, di piazza Bellini a #Napoli, che era chiuso. Non si registrano feriti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta la vigilia tesa di Napoli-Eintracht per l'arrivo degli ultrà tedeschi in città. “I primi arrivi sono stati registrati ieri all’aeroporto di Capodichino: una ventina di tedeschi a bordo di un aereo proveniente da Orio al Serio, Bergamo; e poi, nel pomeriggio, altri tre da Francoforte, Stoccarda e Monaco di Baviera. Oggi, invece, è atteso un charter di tifosi dell’Eintracht da Francoforte, evidentemente organizzato prima del divieto di trasferta e mai annullato. Da cittadini dell’Ue nessuno può vietare la libera circolazione, e lo stesso principio è valso per i circa 400 giunti ieri sera, intorno alle 19, in treno da Salerno: quasi tutti tedeschi, con una rappresentanza di tifosi dell’Atalanta. Ad accoglierli, alla Stazione Centrale, agenti in assetto antisommossa: tutti perquisiti, identificati, filmati e poi scortati a bordo di 6 bus in un hotel del Lungomare (a un passo da quello che ospita l’Eintracht). Napoli blindata e il Maradona presidiato da 600 agenti: gli obiettivi sono evitare scontri in strada e impedire agli ultras tedeschi di avvicinarsi allo stadio”.