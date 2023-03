Napoli, appuntamento con la storia per l'accesso ai quarti di Champions Con l'Eintracht l'occasione per un traguardo mai raggiunto

È il giorno della storia: il Napoli stasera si gioca il primo storico traguardo di questa stagione. Contro l'Eintracht Francoforte al Maradona, gli azzurri hanno la possibilità per conquistare per la prima volta i quarti di finale di Champions League. L'occasione per entrare nelle prime otto d'Europa. E poi, chissà. Sognare è lecito nella stagione che porterà il Napoli a vincere il suo terzo scudetto. Ma prima bisognerà sbrigare la pratica Eintracht: si parte dal 2-0 dell'andata: per passare il turno potrebbe bastare anche una sconfitta di misura. L'eliminazione arriverebbe con un ko con tre gol di scarto, mentre il 2-0 per i tedeschi porterebbe ai tempi supplementari. Scenari francamente difficili da prevedere, considerando la differenza vista in campo nell'andata, e soprattutto la stagione prestigiosa della squadra di Spalletti. Ma occorre massima concentrazione, e il Maradona pieno (ancora una volta sold out) farà la sua parte. Lozano e Kim sono recuperabili, mentre Meret potrebbe fermarsi ancora. Nel caso è pronto Gollini. Occhio ai diffidati: oltre al coreano, anche Politano - con un giallo - salterebbe l'andata dei quarti. Sul fronte ordine pubblico c'è preoccupazione: stadio chiuso ai tifosi ospiti, ma preoccupa l'arrivo di 300 ultras tedeschi (mischiati a quelli di tifoserie amiche) col concreto rischio di disordini. Forze dell'ordine in allerta e controlli rafforzati.