Napoli, c'è fiducia per il passaggio del turno: tutte le combinazioni Gli azzurri ai quarti anche in caso di pareggio o di sconfitta con un gol di scarto

Appuntamento con la storia. Lo sa bene Luciano Spalletti, che è pronto a portare il suo Napoli ai quarti di finale di Champions League. Non era mai accaduto, neanche Maradona ci è riuscito. Per questo motivo il tecnico azzurro ha parlato di prima finale della stagione. Tuttavia non dovrebbe faticare troppo per passare il turno. Stasera al Maradona si parte dal confortante 2-0 dell'andata: per la qualificazione va bene anche un pareggio, e perfino una sconfitta con un gol di scarto. In caso di ko con due gol di scarto, si andrebbe ai supplementari. Ma considerando la gara dell'andata, con un Napoli nettamente superiore, è difficile pensare a un simile crollo, a maggior ragione davanti a uno stadio pieno e acceso di passione. Raspadori è l'unico a rimanere fuori dalla lista dei convocati: recuperati, invece, Kim, Meret e Lozano. Potrebbero giocare tutti e tre dal primo minuto. Resta, purtroppo, l'allerta per l'ordine pubblico: in giro per la città ci sono circa 400 ultras, tra quelli tedeschi e altri di tifoserie a loro amiche, che non potranno avvicinarsi allo stadio ma che stanno già creando problemi con atti vandalici.