IL PIZZINO SPOT di Urgo: "A ognuno il suo" Il Napoli fa il vuoto, inseguitrici a distanza siderale

L'Atalanta viene al Maradona solo a difendersi, sperando in qualche ripartenza, che puntualmente non c'è, se non velleitaria. Sta a 26 punti dal Napoli.

La Lazio, cambia pelle, sfinisce i suoi più bravi attaccanti nel ruolo inedito di difensori fino a farne (ancora) infortunare uno. Galleggia a 19 punti sotto.

L'Inter fa tutto da sola e gonfia il petto per essere (solo) a 18 punti dagli azzurri. Il Milan no, è a 20. La Roma si azzuffa, simula e protesta - la cosa che le riesce meglio - e sta a 21 lunghezze.

La Juventus, infine, lotta per un posto Uefa, quasi da doppiata.