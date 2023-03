Napoli-Eintracht, guerriglia nel centro della città: auto date alle fiamme Tifosi tedeschi hanno assalito una volante e lanciato fumogeni sui balconi delle case

Giornata di tensione a Napoli. Guerriglia in pieno centro città, dove si sono verificati scontri tra i tifosi dell'Eintracht e decine di persone con il volto coperto da caschi, probabilmente appartenenti a gruppi ultras partenopei in Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata lo scenario del lancio di oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati. Una macchina della Polizia è stata incendiata in via Calata Trinità Maggiore mentre un'altra, sempre della Polizia, è stata danneggiata: distrutti i vetri. Danni anche a una terza vettura. Alcuni pullman dell'Anm, azienda dei trasporti del Comune di Napoli, erano stati messi a disposizione dei tifosi dell'Eintracht per rientrare in albergo ma gli ultras hanno rifiutato di salire, creando altri disordini. La tensione è esplosa con il lancio di oggetti da parte dei facinorosi. Bersaglio le forze dell'ordine fino alle scene di guerriglia urbana con la città messa a ferro e fuoco dai teppisti, alcune centinaia.