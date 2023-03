IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Bastava e avanzava" La partita di Champions Napoli-Eintracht aveva tutti i crismi della trappola infernale e invece...

La partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht al Maradona aveva tutti i crismi della trappola infernale.

I calciatori partenopei, infatti, venivano da un lungo periodo di allori e baccanali manco se avessero già vinto da almeno un mese campionato e coppa. Come se non bastasse, Meret si era dato malato nell'ultima contro l'Atalanta, mentre Mario Rui aveva svernato in Florida per un po' dopo aver corcato di mazzate una mammoletta empolese. Politano faceva l'altruista lasciando ancora riposare Lozano e Kim indossava il polpaccio bionico. Bastava e avanzava.