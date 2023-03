Di Lorenzo: "Meritiamo di essere tra le migliori otto d’Europa" Il capitano del Napoli è stato tra i migliori in campo nella gara contro l'Eintracht

"Siamo felici di aver scritto una pagina di storia azzurra". Giovanni Di Lorenzo esprime la sua soddisfazione per il successo sull'Eintrache e la conquista dei quarti di finale di Champions per il Napoli. "Abbiamo trascorso una bella serata disputando una gran partita. Ci godiamo questa qualificazione e pensiamo già a guardare avanti" "Il nostro percorso ha dimostrato che meritiamo di essere tra le prime 8 squadre d'Europa, è una bella soddisfazione che ci rende orgogliosi" "Adesso ogni avversario è di altissimo livello e noi cercheremo di esprimere il nostro valore contro qualsiasi squadra ci dovesse capitare. Se siamo a questo punto vuol dire che abbiamo qualità per potercela giocare sempre. Daremo il massimo e poi vedremo dove saremo arrivati"