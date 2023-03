Spalletti: "Grande traguardo per Società, squadra e tifosi" L'allenatore del Napoli commenta la storica qualificazione ai quarti di Champions League

"Questo è un grande risultato per la Società, per la squadra e per i nostri tifosi". Luciano Spalletti commenta così la qualificazione ai quarti del Napoli. "Abbiamo fatto bene le cose che avevamo preparato, non abbiamo concesso niente alla loro ripartenza. L'Eintracht ha cercato di fare densità in mezzo al campo e non era facile fronteggiarli. Hanno cercato di operare più pressione, anche alla luce del risultato dell'andata, e noi siamo stati ordinati, lucidi ed equilibrati"

"Nel secondo tempo, dopo la rete di Osimhen, siamo andati ancora meglio trovando maggiori possibilità di uscita e tenendo in mano la partita sempre" "Se nella storia non si era riusciti a raggiungere i quarti di Chanpions League, significa che è un gran risultato ed è meritato. Adesso ci godiamo questo momento e poi proseguiremo con questa stessa mentalità".

Guardiola ha detto che il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa. E' orgoglioso di questo commento?

"Non sono orgoglioso e anzi non mi piace questo giochino di mettere pressione addosso agli altri. Lo sanno tutti che i complimenti servono a spingerti su per poi aspettare che cadi. Il Napoli non può essere messo davanti a Club come il Manchester che spende tantissimi milioni per formare la rosa. Sono cose già sentite in passato che onestamente non mi piacciono".

Quale avversario preferirebbe ai quarti?

"Non ho preferenze, ci adatteremo al sorteggio. Piuttosto voglio dire ai nostri tifosi di andare per strada a cantare e festeggiare con gioia questa qualificazione, senza cadere in provocazioni e rovinare questo bel traguardo"