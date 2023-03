Napoli, attesa per i sorteggi Champions: domani l'avversaria nei quarti Gli azzurri devono evitare una super big: rischio Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City

Si effettueranno domani a Nyon (ore 12, diretta Sky) i sorteggi dei quarti di finale di Champions League. Sarà un sorteggio “tennistico”, perché sarà composto un tabellone stile tennis. Quindi si conoscerà subito il nome della potenziale avversaria in semifinale. Il Napoli deve sicuramente evitare le tre regine: Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City. Pescare una di queste tre (Real e City su tutte) renderebbe il discorso complicato. Possibile l’incrocio con una delle italiane, Inter o Milan. In questo caso il Napoli potrebbe ritenersi soddisfatto, anche se i nerazzurri hanno sconfitto gli azzurri in campionato. Restano poi Benfica e Chelsea. Due mine vaganti sicuramente alla portata degli azzurri, ma i portoghesi offrono un calcio vivace e hanno qualità, mentre gli inglesi sono abituati a questi palcoscenici. Del gruppo, forse la meno temibile è proprio il Milan di Pioli.