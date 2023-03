Quarti Champions League, il Napoli sfiderà il Milan: andata a San Siro Derby italiano per gli azzurri, che probabilmente pescano una delle avversarie più "abbordabili"

Derby italiano ai quarti di finale di Champions League. Il Milan affronterà il Napoli . Lo ha stabilito il sorteggio in svolgimento a Nyon. La partita d'andata si disputerà a San Siro, il ritorno al 'Maradona.

Potrebbe esserci un derby italiano anche in semifinale: se l'Inter dovesse superare lo scoglio Benfica, infatti, affronterà la vincente della sfida tra rossoneri e azzurri e, in questo caso, ci sarebbe sicuramente un'italiana in finale.

Dall'altra parte del tabellone si affronteranno le quattro corazzate della Champions: Real Madrid-Chelsea e Manchester City Bayern Monaco. Le partite di semifinale e finale, invece, si svolgeranno con gara di andata martedi' 9 e mercoledi' 10 maggio 2023 e partita di ritorno martedi' 16 e mercoledi' 17 maggio 2023. La finale e' prevista per sabato 10 giugno a Istanbul.