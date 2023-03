Quarti Champions League, dove vedere le due sfide col Milan in tv La gara di andata su Amazon Prime, mentre il ritorno sarà trasmesso anche su Canale 5

Oltre le date e gli orari sono stati annunciati anche i canali televisivi dove sarà possibile vedere i quarti di finale di Champions League

Martedì 11 Aprile ore 21: Benfica-Inter su Sky, Now e Canale 5

Martedì 11 Aprile ore 21: Manchester City-Bayern Monaco su Sky, Now e Mediaset Infinity+

Mercoledì 12 Aprile ore 21: Real-Madrid Chelsea su Sky, Now e Mediaset Infinity

Mercoledì 12 aprile ore 21: Milan-Napoli su Amazon Prime Video

Per quanto concerne il ritorno, invece, il programma sarà il seguente:

Martedì 18 Aprile ore 21: Chelsea-Real Madrid su Sky, Now e Mediaset Infinity+

Martedì 18 Aprile ore 21: Napoli-Milan su Sky, Now e Canale 5

Mercoledì 19 Aprile ore 21: Inter-Benfica su Amazon Prime Video

Mercoledì 19 Aprile ore 21: Bayern Monaco-Manchester City su Sky, Now e Mediaset Infinity+