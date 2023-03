Napoli, entusiasmo per il sorteggio Champions: i tifosi già sognano la finale Il Milan ai quarti e una tra Inter e Benfica nell'eventuale semifinale: i supporters ora sognano

Sarà Milan-Napoli la sfida dei quarti di finale di Champions League degli azzurri. Derby italiano per la squadra di Spalletti, che al di là delle oggettive insidie pesca l'avversaria forse più abbordabile. Evitato il pericolo di incrociare una delle tre super big, vale a dire Bayern Monaco, Real Madrid e City, il Napoli se la dovrà vedere con i rossoneri, già sconfitti in campionato nello scontro diretto e tenuti a distanza siderale in classifica. I presupposti per puntare alle semifinali ci sono, anche perché il Napoli giocherà in casa la gara di ritorno. Ma non finisce qui: il sorteggio è stato particolarmente favorevole per i partenopei. La nuova formula, infatti, prevede la composizione di un tabellone tennistico, che individua già le eventuali avversarie in semifinale. Se dovesse passare il turno il Napoli pescherebbe una tra Inter e Benfica. Questo vuol dire che ci sarà certamente un'italiana in semifinale, e che il Napoli avrebbe la possibilità di "vedere" la finale di Istanbul il 10 giugno. Comprensibile la soddisfazione dei tifosi, ma è chiaro che l'impegno non può essere sottovalutato. E intanto in città rimane alta la tensione: dopo le critiche del presidente De Laurentiis al mondo ultras, sono apparsi questa mattina due striscioni contro il patron del Napoli. Il primo contesta la definizione di "reietti" utilizzata dal presidente, mentre il secondo è un attacco personale a lui e al figlio. Una macchia su un'annata straordinaria, che dovrebbe vedere società e tifosi tutti uniti.