Il Napoli ora sogna anche la Champions, ma adesso la priorità è il Torino Gli azzurri domani pomeriggio sfidano i granata in trasferta: Raspadori ancora out

È andata bene al Napoli, ma non ditelo a Spalletti: nel sorteggio per i quarti di Champions League gli azzurri pescano il Milan. Doppia sfida, con l'andata che si giocherà al Meazza e il ritorno al Maradona. Le date sono quelle del 12 e del 18 aprile. I tifosi hanno accolto con gioia il sorteggio. In effetti quella rossonera era tra le più abbordabili delle sette potenziali rivali. Ma non è d'accordo affatto l'allenatore azzurro. "Avrei preferito evitare un'italiana. Chi parla di sorteggio favorevole è un incompetente", ha detto il toscano senza troppi giri di parole. Sicuramente un modo per tenere alta la concentrazione e non fare l'errore di sottovalutare l'avversario, ma probabilmente Spalletti ricorda che nella partita di campionato i rossoneri hanno messo in difficoltà un Napoli che vinse anche senza Osimhen, grazie al gol di Simeone. La Champions è comunque un'altra storia, e il Milan ha storia e blasone che possono pesare. Inoltre, all'andata si profila un Meazza stracolmo. Ma in casa azzurra c'è ottimismo: e soprattutto, si sogna. La strada verso la finale del 10 giugno - almeno sulla carta - sembra in discesa. In una eventuale semifinale il Napoli incontrebbe una tra Benfica e Inter. Altre avversarie alla portata. Ecco perché in città c'è già chi sta prenotando un volo per Istanbul...