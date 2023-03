Napoli, Spalletti non si fida del Torino: "Squadra insidiosa" L'allenatore azzurro invita la squadra a tenere alta la concentrazione sul campionato

Difficile tenere a bada l'entusiasmo a Napoli: alla cavalcata verso lo scudetto si è aggiunto un cammino in Champions League che sembra essere inaspettatamente in discesa. Il Milan ai quarti, e poi una tra Benfica e Inter nell'eventuale semifinale. La finale di Istanbul del 10 giugno, che prima sembrava solo una chimera, ora sembra un traguardo possibile. Per questo Luciano Spalletti prova a tenere tutti con i piedi per terra: squadra e ambiente. Ha criticato chi ha parlato di sorteggio favorevole, definendoli "incompetenti", e soprattutto tiene alta la guardia in vista del Torino. Sì, perché oggi è giorno di vigilia. L'Europa deve essere messa da parte e bisogna pensare di nuovo al campionato. Azzurri in trasferta in casa dei granata: la squadra di Juric vive un momento positivo e potrebbe creare insidie. L'obiettivo degli azzurri è mantenere la quota al vertice della classifica e chiudere con un'altra vittoria prima della sosta. Spalletti non si fida dei granata, mentre in città i tifosi pensano ancora alla Champions: gli umori sono alle stelle. Per usare un eufemismo, con l'urna poteva andare decisamente peggio. Rispetto per il Milan e le sue sette Champions vinte, ma c'è fiducia che il Napoli possa passare il turno. In ogni caso, comunque andrà: il pubblico partenopeo è già fiero di questa stagione.