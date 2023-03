IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Il porco comodo" Gli ultras tedeschi hanno approfittato delle incertezze delle istituzioni, in campo un'altra storia.

Napoli-Eintracht è stata l'apoteosi della tolleranza e dell'accoglienza del popolo napoletano e dei suoi rappresentanti istituzionali.

Le premesse sportive c'erano tutte. La squadra partenopea aveva dominato in lungo e in largo a Francoforte, vincendo (appena) per 2 a 0, sbagliando un rigore con il "novello Maradona" e più di qualche gol per precipitosità o ingenuità.

Prefetto e TAR avevano litigato al punto giusto da dare l'impressione che c'erano margini per le orde barbariche di poter venire sulle azzurre sponde a fare il loro porco comodo. In campo però no.