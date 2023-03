IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Ciurlar nel manico!" La sfida con i rossoneri è solo una delle sette possibili, come la sorte (appunto) comanda.

Il sorteggio è figlio della sorte, quella particolare "condizione...dovuta a contingenze indipendenti dalla volontà, o addirittura a un corso fatale e imperscrutabile." C'è chi dice (a torto) che il Napoli "voleva incontrare il Milan" ai quarti di Champions League e giura di aver perfino "sentito sparare i mortaretti" alla lieta notizia. Ma non è vero. È tutto un "ciurlar nel manico", come dicono a Milano, nel senso di schernirsi, sottrarsi alla verità, darsi per malati da sani. La sfida con i rossoneri è solo una delle sette possibili, come la sorte (appunto) comanda.