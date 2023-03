Napoli pronto all'ennesimo allungo prima della sosta Gli azzurri oggi impegnati a Torino, poi attenderanno i risultati delle inseguitrici

Mettere da parte la Champions e concentrarsi solo sul campionato: il Napoli ha conquistato i quarti e si prepara alla doppia sfida con il Milan, ma c'è ancora tempo: prima la sfida contro il Torino di oggi e solo dopo la sosta i rossoneri, ma solo per la partita di ritorno in Serie A. Spalletti chiede massima concentrazione per arrivare alla sosta con l'ennesima vittoria, sarebbe la 23esima, e tenere a distanza le inseguitrici. Anche l'allenatore sa che per lo scudetto è questione di tempo, ma a patto di non perdere terreno. Contro l'Atalanta e successivamente con l'Eintracht sono arrivate le risposte dopo la sconfitta contro la Lazio. Tuttavia Spalletti ha chiesto concentrazione massima: "Si tratta di un avversario pericolosissimo", ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa, che poi ha sottolineato: "Non penso che questa sia una stagione irripetibile". Messaggio molto chiaro: anche lui ha voglia di aprire un ciclo, possibilmente lungo. Sul fronte convocati resta ancora fuori Raspadori, che non ha ancora recuperato dall'infortunio. Non ci sono nella lista nemmeno Demme e il terzo portiere Marfella, anche loro alle prese con problemi fisici. Fischio d'inizio allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 15.