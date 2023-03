Meret: "Dobbiamo proseguire la stagione con questa intensità" Il portiere del Napoli dopo la vittoria contro il Torino: "Abbiamo consapevolezza e mentalità"

"Questo gruppo ha consapevolezza della propria forza ed ha acquisito la giusta mentalità". Alex Meret commenta il successo del Napoli a Torino e le sensazioni della squadra. "Il Toro è un avversario molto solido, nel primo tempo hanno anche colpito un palo ed ho effettuato un paio di parate non semplici. Però siamo riusciti a nun subìre gol e poi abbiamo chiuso con merito la gara" "Vogliamo vincere ogni sfida e lo facciamo con entusiasmo perchè abbiamo sempre fame di successo. C'è fiducia e sappiamo che aver vinto oggi ci avvicina moltissimo all'obittivo campionato". "Dobbiamo proseguire così sia in campionato che in Champions. Bisogna mettere in campo sempre la stessa intensità, sappiamo che possiamo arrivare lontano e per farlo dobbiamo lavorare come abbiamo fatto finora"