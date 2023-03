Spalletti: "Il mio Napoli ha sempre fame di vittorie" L'allenatore azzurro soddisfatto dopo la 30esima vittoria stagionale

"Ho una squadra che ha sempre fame di vittoria". Luciano Spalletti si complimenta con i suoi uomini dopo il successo a Torino. "Questi ragazzi mostrano tutti i giorni di comprendere e sentire l'importanza di indossare la maglia azzurra. Per l'ennesima volta hanno dimostrato di capire cosa significa giocare per il Napoli" "Ho un gruppo che è fatto di una pasta speciale e diversa. Ogni volta che parlo nello spogliatoio prima del match non ho mai avuto il sentore che ci possa essere appagamento in nessuno di loro". Sulla doppietta di Osimhen:

"Victor ha una capacità aerea straordinaria. Sa sia attaccare il primo palo che staccare da dietro sul secondo. E' un drago a due teste". "Abbiamo visto ancora una volta le sue qualità, non solo come attaccante ma come calciatore perchè ha una generosità che si evidenzia in ogni momento della gara". "A me piace parlare di tutta la squadra e della qualità che i miei ragazzi stanno esprimendo. Se guardiamo il terzo gol, salta all'occhio il colpo di tacco di Kvara e il cross di Olivera per Osimhen, però l'azione è partita da un taglio splendido di Di Lorenzo". "Giovanni ha disputato una partita stratosferica, ha una tenuta e un rendimento da extraterrestre"