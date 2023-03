Il Napoli stacca la spina: Spalletti concede tre giorni liberi alla squadra La ripresa degli allenamenti in vista del Milan dopo la sosta è fissata a giovedì

Napoli in orbita: sempre più lontano, sempre più solo in testa alla classifica. Per la cronaca, il vantaggio è da aggiornare a +19, ma stavolta con una nuova "inseguitrice", si fa per dire, la Lazio seconda in classifica dopo aver scavalcato l'Inter. Tuttavia ormai ha poco senso contare il distacco sulle altre: semmai, il Napoli deve cominciare il conto alla rovescia e aspettare la conferma aritmetica. Lo farà a partire dalla ripresa del campionato, quando dopo la sosta sfiderà il Milan al "Maradona". Poi sarà tempo di pensare anche alla Champions, ma Spalletti lo ha ripetuto. La sua squadra ha fame e non la placherà fin quando non arriverà la certezza del terzo scudetto. Calendario alla mano la data giusta, se il distacco dovesse rimanere questo, è quella del 30 aprile, nel derby al Maradona contro la Salernitana. Intanto l'allenatore ha concesso tre giorni di riposo agli azzurri: ovviamente non ne potranno godere i 16 nazionali, che hanno già raggiunto i rispettivi ritiri. Tra questi anche i tre "italiani", Politano, Di Lorenzo e Meret, che giovedì proprio a Napoli saranno impegnati nel primo match di qualificazione ai prossimi Europei. Al Maradona arriverà l'Inghilterra, e ancora una volta a Fuorigrotta ci sarà entusiasmo e stadio pieno.