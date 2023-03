IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Voti da Topolinia" Le pagelle ai calciatori del Napoli fanno discutere: ma chi mette i voti?

Confesso di far fatica a condividere i voti messi ai calciatori del Napoli per la sfida contro il Torino. E non per il punteggio finale, che considero altrettanto bugiardo di molte pagelle, ma per questa voglia spasmodica di essere critici a oltranza o inopportunamente benevoli. Nel primo caso rilevo i 6 e mezzo per Rrahmani, Olivera, Zielinski e, perfino, per Lobotka. Ma chi li mette i voti, Pluto e Minnie?

Lo slovacco merita otto ancora prima di scendere in campo, gli altri tre sette e mezzo ora e sempre. Bocciatemi piuttosto Lozano, che non segna manco a subbuteo.