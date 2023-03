Napoli, spunta la nuova data per la festa scudetto: si giocherà alle 15 Il "derby" con la Salernitana è stato anticipato al 29 aprile. Ad oggi è quello il giorno giusto

Giovanni Di Lorenzo è pronto a portare nella nazionale di Mancini lo stesso entusiasmo che respira ogni giorno nel Napoli. Il capitano azzurro ha parlato dal ritiro dell'Italia a Coverciano, in vista della partita di giovedì contro l'Inghilterra, che si giocherà proprio allo stadio Maradona. "Oltre al gioco che facciamo a Napoli si vede che ci divertiamo - ha detto il terzino - e questa è la stessa cosa avvenuta nell'Italia che ha vinto gli Europei. Questo entusiasmo forse si è un po' perso per alcuni risultati, dobbiamo ritrovarlo e io spero di riuscire a portarlo". Intanto, gli impegni di Champions modificano il calendario: in particolare, per l'impegno pre-pasquale il Napoli e Milan (così come l'Inter) anticiperanno le rispettive partite. Azzurri e rossoneri giocheranno venerdì 7 aprile, rispettivamente alle 19 contro il Lecce e alle 21 con l'Empoli. Ma non finisce qui, perché la Lega di Serie A ha disposto anche gli altri anticipi e posticipi. E qui si fa interessante il discorso per la possibile data-scudetto. Il Napoli giocherà sabato 15 aprile contro il Verona in casa alle ore 18. La giornata successiva, in casa della Juventus, si giocherà domenica 23 aprile alle 20.45. E attenzione, perché col vantaggio attuale lo scudetto aritmetico dovrebbe arrivare sabato 29 aprile alle 15, quando al Maradona arriverà la Salernitana. Potrebbe essere questo il giorno fatidico: quello della festa.