Brutte notizie dalla Polonia: si fa male Berezsynki. Stop di due settimane Il terzino del Napoli si ferma in allenamento. Salterà i due impegni della nazionale

Sosta della nazionale, che come da tradizione porta lo spauracchio infortuni. La preoccupazione è sempre la stessa: ossia che qualche calciatore del Napoli si faccia male durante il periodo di ritiro. E purtroppo per la squadra azzurra sono subito arrivate brutte notizie: pronti via, si è già fermato Bartosz Berezsynki. Per lui una distorsione al ginocchio rimediata in allenamento con la sua Polonia. Niente di grave: escluse lesioni, ma dovrà stare fermo una quindicina di giorni. Salterà i due impegni con la nazionale, ma resterà con la nazionale per iniziare subito la riabilitazione. Spalletti incrocia le dita e spera che per gli altri 15 nazionali tutto possa andare per il meglio. Già domani i primi impegni, in particolare con i tre italiani, Di Lorenzo, Politano e Meret, che sfideranno l'Inghilterra proprio a Napoli. I primi due, tra l'altro, sono candidati a giocatore titolare. E intanto la squadra azzurra deve fare i conti anche con l'imminente ramadam: tre azzurri, Anguissa, Elmas e il giovane Zedadka, non potranno bere e mangiare fino al tramonto. Nessun problema particolare, i tre osserveranno un programma alimentare specifico e compatibile con le osservanze religiose. Infine Spalletti: venerdì tornerà a Napoli per ritirare il prestigioso premio Bearzot al Maschio Angioino.