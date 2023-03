Tentazioni di mercato, ma il Napoli fissa prezzi altissimi per i suoi gioielli Osimhen piace in Premier League, mentre è in discussione il futuro di Zielinski e Lozano

Tempo di sosta e tempo di mercato: come sempre, quando il campionato si ferma prendono piede le ipotesi più disparate sul futuro dei giocatori azzurri. C'è apprensione per il futuro di Osimhen e le tentazioni dalla Premier League, ma De Laurentiis non cederà l'asso nigeriano per meno di 150 milioni di euro. Anche Kvaratskhelia piace a tanti, ma in questo caso il lungo contratto e il rinnovo dei prossimi mesi dovrebbero cautelare il club partenopeo. Più delicate le situazioni che riguardano Zielinski e Lozano: sono entrambi in scadenza nel 2024 e hanno ingaggi molto alti.

Per questo la trattativa per il rinnovo non è facile, ed entrambi potrebbero salutare già la prossima estate. Non lo farà Elijf Elmas, il jolly di Spalletti che gioca sia in attacco che a centrocampo. "Spalletti è il nostro condottiero", ha detto il macedone, che in particolare elogia il suo amico Kim. Entrambi hanno giocato nel Fenerbache, ed Elmas ha definito "fenomenale" il difensore azzurro. Intanto oggi Spalletti ritrova la squadra per la ripresa degli allenamenti, ma senza i 16 nazionali. A tal proposito, questa sera Meret, Di Lorenzo e Politano saranno impegnati con l'Italia, che giocherà proprio a Napoli. E l'allenatore azzurro si prepara a ricevere domani al Maschio Angioino il prestigioso premio Bearzot, come miglior allenatore.