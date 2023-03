Osimhen dichiara amore. A Spalletti il prestigioso Premio Bearzot I tifosi contenti per le parole del nigeriano. All'allenatore l'importante riconoscimento

"Un posto come Napoli non esiste!". Victor Osimhen dichiara amore per la squadra azzurra: nell'intervista a Elegebete Tv Sports l'attaccante spiega: "Non è una città come le altre, per questo tanti giocatori ci sono rimasti così a lungo". E poi su Spalletti: "Lo amo perché ha la mia stessa mentalità". Inoltre, il nigeriano spiega che la maschera protettiva ormai fa parte del suo personaggio, e che lo fa sentire più sicuro dopo il grave infortunio. Ecco perché vorrebbe portarla ancora a lungo. E a proposito di maschere protettive, ne dovrà indossare una anche il portiere Alex Meret: si è fratturato il naso in uno scontro di gioco fortuito col compagno di squadra Kim. Lo ha scoperto soltanto ieri ed è stata subito preparata una mascherina protettiva, che indosserà già questa sera nella partita dell'Italia. Oggi, inoltre, sarà una giornata importante per Luciano Spalletti: l'allenatore riceverà a Napoli il prestigioso premio Bearzot, per aver - tra l'altro - invogliato i bambini a non marinare la scuola e studiare invece di seguire gli allenamenti della sua squadra. Squadra che oggi ha ripreso la preparazione a Castel Volturno senza i 16 nazionali.