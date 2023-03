Elmas in gol nel successo della Macedonia Il centrocampista del Napoli batte Malta nello stesso girone dell'Italia

Elijf Elmas in campo con la Nazionale. Il centrocampista del Napoli di scena in Macedonia-Malta, gara di qualificazione a Euro 2024, terminata col successo macedone per 2-1. Elmas è stato protagonista segnando la rete dell'1-0 e disputando l'intero match.