Napoli: azzurri in nazionale, pochi sorrisi in giro per il mondo Protagonisti anche nella pausa. Si accelera anche a Castel Volturno

Protagonisti anche nella finestra nazionali, ma con risultati che non sorridono ai calciatori del Napoli. Pari per il Camerun di André-Frank Zambo Anguissa: 1-1 contro la Namibia e impiego per tutti i 90 minuti per il centrocampista azzurro. Sconfitta, invece, per Victor Osimhen, titolare e in campo per tutto il match in Nigeria - Guinea Bissau (ko per l'attaccante con il risultato di 1-0). Sconfitta anche per Piotr Zielinski: la sua Polonia va ko in Repubblica Ceca (finale di 3-1) e il centrocampista del Napoli ha giocato tutta la gara. Pari per Kim: la sua Corea del Sud chiude l'amichevole con la Colombia con il punteggio di 2-2. Novanta minuti per il difensore come per Mathias Olivera in Giappone - Uruguay (1-1).

Si lavora nel quartier generale

Continuità, quindi, ma volendo anche extra-sforzo per i ragazzi di Luciano Spalletti nella finestra nazionali. Lavoro che prosegue a Castel Volturno, nel quartier generale, con il gruppo integrato dagli elementi del settore giovanile e con l'attesa dei recuperi di Giacomo Raspadori (allenamento personalizzato in campo) e di Diego Demme (lavoro personalizzato in palestra).