Napoli: "Spalletti resta", ma ora si lavora alla durata del contratto Ultimo allenamento settimanale a Castel Volturno: le novità dal quartier generale

"Luciano Spalletti resterà a Napoli": domanda a se stesso e risposta decisa da parte di Aurelio De Laurentiis per fugare il dubbio, a patto che davvero ci fosse nell'ambiente il rebus legato alla prosecuzione dell'avventura del tecnico di Certaldo all'ombra del Vesuvio. Il presidente del Napoli ha regalato la certificazione nel corso del premio Bearzot, vinto da Luciano Spalletti: un annuncio che risuona forte e c'è curiosità per scoprire la formula contrattuale, che sarà stilata nelle prossime settimane. Da una parte c'è l'opzione 2024, già presente nell'accordo sottoscritto nell'estate 2021, dall'altra l'opportunità, in virtù di quello che il Napoli ha costruito lungo i mesi, di stilare un nuovo contratto con la prospettiva, quindi, di spingersi almeno fino al 30 giugno 2025: è la visione all'interno di un progetto tecnico che sta regalando il terzo Scudetto azzurro (manca ormai solo l'aritmetica in Italia) e il sogno Champions (si ripartirà con il quarto di finale contro il Milan).

Ripresa martedì: lavoro in campo per Demme e Raspadori

Ultimo allenamento settimanale al centro tecnico di Castel Volturno. Il gruppo, integrato con elementi del settore giovanile, ha sviluppato una fase di attivazione prima di effettuare un lavoro di resistenza alla velocità con conclusioni in porta. Partitina a campo ridotto per chiudere la seduta con il rompete le righe perché gli azzurri si ritroveranno nel quartier generale solo martedì mattina, quando davvero il Napoli metterà nel mirino la sfida di campionato con il Milan, in programma domenica 2 (ore 20.45) al "Maradona", il primo di tre match contro i rossoneri nel mese di aprile. Lavoro individuale in campo per Diego Demme e Giacomo Raspadori: buone sensazioni, quindi, nell'accelerazione e nel recupero vero e proprio per il centrocampista e l'attaccante.