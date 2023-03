Kim: "Le voci di mercato non sono vere. Testa solo al Napoli" Il difensore del Napoli dal ritiro della nazionale coreana

Arrivano direttamente dal ritiro della Corea del Sud alcune dichiarazioni di Kim Min-Jae, difensore azzurro al centro dei primi rumors di mercato: "Infastidito dai rumors? Non posso essere infastidito. Sono concentrato sulla squadra piuttosto che su queste sciocchezze. Mancano tante partite importanti ed in questo momento voglio concentrarmi solo sul Napoli. La stagione non è ancora finita, tutti dobbiamo essere ancora vigili, ho questo tipo di mentalità per il campionato. L'idea è che devi vincere ogni partita e dopo aver guadagnato più punti possibili stiamo andando nella direzione di puntare alla Champions. Premio miglior giocatore del mese? L'ho ricevuto una volta, se fai bene come squadra riceverai anche i premi individuali. Punto ad entrare nella Top 11 di questa stagione", le parole del difensore riportate sui social da Napoli News Korea.