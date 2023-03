Napoli, domani la ripresa con il Milan nel Mirino Rientrano Meret, Di Lorenzo, Politano e Lobotka. Entro giovedì gruppo al completo

Il Milan all'orizzonte, con vista sulla Champions League: il Napoli riprenderà domani gli allenamenti, e si comincerà a fare sul serio. Domenica sera al Maradona "l'antipasto" europeo lo offre il campionato, col primo incrocio tra Napoli e Milan. Il mercoledì successivo, poi, si replicherà al Meazza per l'andata dei quarti di Champions League. Spalletti già domani ritroverà a Castel Volturno i primi nazionali: saranno a disposizione i tre italiani, Di Lorenzo, Politano e Meret e lo slovacco Lobotka. Entro giovedì il gruppo dovrebbe completarsi, col rientro di tutti i 16 giocatori attualmente convocati. Non ci sarà il polacco Bereszynski, alle prese con una distorsione alla caviglia, mentre l'allenatore conta di recuperare sia Raspadori che Demme.

E da domani comincerà a valutare un possibile parziale turnover in campionato in vista della Champions League. Non è scontato, perché Spalletti non vuole rischi in campionato, preferendo chiudere i conti per lo scudetto il prima possibile. Intanto tengono banco le voci di mercato: vero che Kim e Osimhen hanno giurato amore alla maglia azzurra, eppure si continua a parlare con insistenza, soprattutto per il coreano, di un interesse forte del Paris Saint Germain e di varie squadre di Premier League. Il difensore ha una clausola rescissoria di 50 milioni, che fa gola a molti e che il Napoli vorebbe togliere nell'imminente prossima trattativa per il rinnovo.