Spalletti punta al recupero di Raspadori per il Milan Oggi la ripresa degli allenamenti: l'attaccante dovrebbe tornare in gruppo

Recuperare Raspadori: Spalletti confida di poter ritrovare l'attaccante tuttofare nella sfida di domenica prossima al Maradona contro il Milan. Sarà la prima gara dell'ultima cavalcata verso lo scudetto aritmetico, ma anche l'antipasto della gustosa sfida di Champions League del 12 aprile. Domani, l'allenatore del Napoli ha fissato la ripresa degli allenamenti: da valutare anche Demme, anche lui fermo per un problema fisico e recuperabile per domenica. Rientreranno anche i primi nazionali: Meret, Di Lorenzo, Politano e Lobotka saranno già a disposizione.

Entro giovedì il gruppo dovrebbe essere al completo. Possibile che Spalletti possa valutare un po' di turnover per arrivare al meglio alla sfida di Champions: decisioni che arriveranno soprattutto dopo aver verificato le condizioni dei 16 convocati, e tenendo presente che Bereszynski dovrà stare fermo per un paio di settimane. Intanto arriva l'ennesimo premio per un calciatore del Napoli: Kvaratskhelia si aggiudica quello per il gol più bello del mese di marzo. Si tratta della prodezza contro l'Atalanta, quando ha dribblato tutta la difesa orobica e fece esplodere il Maradona nella vittoria contro i nerazzurri.