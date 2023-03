Biglietti Napoli-Milan di Champions, domani termina prelazione per gli abbonati Dovrebbe partire la vendita libera: attesa per i prezzi definitivi dei tagliandi

Ancora un giorno di attesa, e poi Spalletti avrà tutto il gruppo a disposizione. Tra oggi e domani rientreranno alla base tutti i giocatori del Napoli attualmente in ritiro con le proprie nazionali. Ieri Kvaratskhelia e Ostigard hanno pareggiato nel match tra Georgia e Norvegia: ottima prova dell'attaccante, ma che non ha trovato il gol. Invece, l'Uruguay di Olivera ha battuto la Corea di Kim: dopo la partita il difensore ha avuto uno sfogo, definendosi stanco mentalmente. "Ora ho la forza solo per pensare al Napoli e alla Champions League", ha detto ai giornalisti che gli chiedevano conto di una prestazione opaca. Oggi il coreano si è scusato sui social, spiegando che il suo è stato solo uno sfogo e che le sue parole sono state fraintese.

Intanto prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Milan di Champions League: per gli abbonati ci sarà tempo fino a domani alle 12. Per loro prelazione e un piccolo sconto sui costi dei biglietti. Poi partirà la vendita libera e c'è attesa per conoscere i prezzi finali: le indiscrezioni parlano di costi alti, ossia 80 euro per le curve e 130 per i Distinti. Prezzi che hanno già scatenato le proteste dei tifosi, che continuano a chiedere una "standing zone" nei settori popolari, sullo stile del calcio tedesco, per consentire - tra l'altro - il ritorno allo stadio dei gruppi organizzati. Questi, probabilmente, saranno assenti dall'impianto di Fuorigrotta anche nella gara di campionato di domenica contro i rossoneri di Stefano Pioli.