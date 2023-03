IL PIZZINO SPOT di Urgo: Ma per dove? Tanti calciatori del Napoli al centro di notizie di mercato, ma per andare dove?

In piena corsa scudetto, in vista di un traguardo probabile ma non certo, nel momento più critico della stagione con tre sfide con il Milan tutte ancora da scrivere (e da superare), tra bandiere e festeggiamenti già cominciati o in via di programmazione, cosa scrivono giornali e web? Parlano di quelli che verranno nel Napoli dopo che quelli che ci sono si saranno accomodati dalla porta di servizio. Pare che in questa lista ci siano tutti, da Meret a Osimhen.

Rimarrebbero solo Di Lorenzo, il Cholito Simeone e il giovane Raspadori (ma per poco). Tutti in partenza. Ma per dove?