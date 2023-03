Napoli: Kvaratskhelia MVP del mese di marzo AIC Raspadori in gruppo: due calciatori da personalizzato in campo a Castel Volturno

È un Napoli da record, che in attesa del titolo (ormai è semplice conto alla rovescia per lo Scudetto) strappa premi individuali in serie. Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto MVP, ovvero il miglior giocatore, del campionato italiano per il mese di marzo dopo il premio ottenuto già ad agosto scorso: riconoscimento all'esterno offensivo georgiano da parte dell'Associazione Italiana Calciatori. Due reti in campionato, quella con l'Atalanta un'autentica perla, celebrata così dall'AIC: "Quel gol che ha segnato all’Atalanta è un'altra firma d’autore, l’opera di un artista ormai affermato, di cui abbiamo imparato a conoscere lo stile".

Ultimi rientri a Castel Volturno, Raspadori in gruppo

Per la squadra seduta mattutina al training center di Castel Volturno verso la prima di tre sfide nel mese di aprile con il Milan. Attivazione con partitella a tema a campo ridotto, poi lavoro tecnico-tattico per gli azzurri: Giacomo Raspadori ha svolto l'intera seduta in gruppo ed è, quindi, destinato a tornare a disposizione di Luciano Spalletti dopo il lungo stop. Lavoro personalizzato in campo, invece, per Diego Demme e Bartosz Bereszynski con il tecnico di Certaldo che ha ritrovato Eljif Elmas, Amir Rrahmani, Mathias Olivera, Giovanni Simeone, Kvaratskhelia, Kim Min-Jae e Leo Ostigard, rientrati dagli impegni con le Nazionali.